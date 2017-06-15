Путин рассказал, какая оппозиция заслуживает внимания

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает заслуживающими внимания тех представителей оппозиции, которые предлагают конкретные решения существующих в государстве проблем, президент также отметил, что часть оппозиции спекулирует на проблемах.

В ходе прямой линии Путин провел аналогию между финансированием некоторых представителей оппозиции в России и финансированием управляющих компаний.

"Ведь одна из главных проблем управляющих компаний в том, что они являются посредниками при движении денег от государства к тем, кто предоставляет услуги. Надо их лишить этого права быть посредником в денежных потоках. Вот и здесь то же самое с оппозицией. Они в этом смысле некоторые ничем не лучше, они спекулируют на проблемах. Не спекулировать надо, а предлагать решения. И те, кто предлагают решения, это люди, которые заслуживают самого пристального внимания, и они имеют право на диалог с властью. Мы так и будем делать", — сказал Путин.

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