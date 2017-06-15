В Совфеде объяснили, от чего зависит сотрудничество России и США

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия могла бы успешно сотрудничать с США по многим международным вопросам, все зависит от того, как американский президент Дональд Трамп разберется с внутриполитической ситуацией у себя в стране, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что РФ и США могут договариваться и работать сообща, в том числе по Ирану и Сирии, в вопросах нераспространения ОМУ, а также в борьбе с бедностью.

"Россия и США могли бы успешно сотрудничать по многим международным вопросам, и мы возлагаем надежду на предстоящую встречу в Гамбурге двух президентов",- сказал Джабаров.

Вместе с тем он отметил, что Трамп находится под таким сильным давлением, когда каждый его шаг "будет под микроскопом, через лупу рассматриваться и по любому поводу его будут обвинять в том, что он чуть ли не пророссийский агент".

По мнению законодателя, "все зависит от того, как Трамп разберется с внутриполитической ситуацией в США".

Джабаров считает, что нужно посмотреть на реакцию американского президента по принятому Сенатом закону, расширяющему санкции против России. "Он боец, посмотрим, что будет с законом по санкциям, наложит ли он вето или сможет переубедить конгресс изменить свою позицию",- заключил парламентарий.

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