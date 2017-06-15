Правительство одобрило проект договора с Филиппинами о выдаче преступников

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство РФ одобрило представленный Минюстом проект договора с Филиппинами о выдаче преступников, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный министерством юстиции РФ согласованный с министерством иностранных дел РФ, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Генеральной прокуратурой РФ и предварительно проработанный с филиппинской стороной проект договора между РФ и Республикой Филиппины о выдаче", — говорится в документе.

В проекте документа оговорены условия взаимной выдачи обвиняемых или осужденных за преступления, а также основания для отказа в их выдаче. В документе указывается, что договор подлежит ратификации.

Кабмин постановил представить президенту РФ предложение о подписании указанного договора.