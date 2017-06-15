МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Россия примет решение об ответных мерах, если Украина введет визовый режим с РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очень сложно понять, что они в результате сделают – визовый режим, не визовый режим. Соответственно, отвечать или не отвечать мы будем по факту, когда будет действие, тогда оно будет анализироваться", — сказала дипломат на брифинге в четверг.

По словам Захаровой, возможные действия украинской стороны по введению визового режима с РФ направлены, в первую очередь, против граждан Украины, которые "пытаются в очень тяжелых условиях, которые создает им киевский режим, выживать, вести бизнес, развивать свои предприятия". "Вот именно на них нацелены эти меры", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киеву необходимо немедленно ввести режим въезда граждан России на Украину по биометрическим паспортам. МИД Украины поддерживает идею введения режима въезда граждан РФ в страну по биометрическим паспортам.