ВС назвал условия, позволяющие России игнорировать решение зарубежных судов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия может отказаться исполнять решение зарубежного суда по спорам с участием российских и иностранных лиц, если при рассмотрении было нарушено правило исключительной компетенции арбитражных судов России, говорится в проекте пленума Верховного суда РФ о специфике рассмотрения экономических дел, осложненных международным элементом.

"Арбитражный суд проверяет, не относится ли рассмотрение спора к исключительной компетенции арбитражных судов РФ. Нарушение исключительной компетенции арбитражных судов РФ является основанием отказа в признании и приведении в исполнение иностранного судебного решения (пункт 3 части 1 статьи 244 АПК РФ)", — сказано в документе.

ВС напоминает, что к исключительной компетенции арбитражных судов по экономическим спорам, осложненных иностранным, международным элементом, относятся дела в отношении находящегося в государственной собственности РФ имущества, в том числе о приватизации госимущества или о принудительном отчуждении имущества для государственных нужд. Кроме того, в этой категории находятся споры о недвижимом имуществе на территории РФ и праве на него. К исключительной компетенции российских арбитражей относятся и дела о регистрации или выдаче патентов, свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели и другие результаты интеллектуальной деятельности. Также только суды в РФ могут решить вопросы о признании недействительными записей в госреестры, регистры и кадастры и об учреждении, ликвидации или регистрации в РФ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Норма закона об исключительной компетенции российских арбитражных судов также применяется по спорам, связанным с приватизацией муниципального имущества, уточняет ВС.

"К спорам, предметом которых является находящееся на территории России недвижимое имущество или права на него, относятся в том числе иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, об установлении сервитута, о разделе имущества, находящегося в общей собственности, о признании права, об установлении границ земельного участка, об освобождении имущества от ареста, а также иные дела, в которых… (возникает) необходимость государственной регистрации прав на недвижимое имущество или внесение записи в Единый государственный реестр недвижимости или иной государственный реестр РФ, если такие споры не отнесены к подсудности судов общей юрисдикции. При этом воздушные и морские суда, а также суда внутреннего плавания считаются находящимися на территории РФ, если право собственности или иные права на них зарегистрированы в государственном реестре России", — говорится в документе.