Богданов обсудил с вице-премьером Ливии перспективы двусторонних отношений

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с заместителем главы президентского совета, вице-премьером правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтигом перспективы развития российско-ливийских отношений, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

"В ходе беседы были обстоятельно рассмотрены состояние и перспективы дальнейшего развития российско-ливийских отношений. При этом с российской стороны был подтвержден неизменный настрой на продолжение контактов с представителями всех основных политических сил, племенных групп и регионов Ливии в интересах эффективного содействия продвижению процесса национального примирения, обеспечение условий для устойчивого развития Ливии как единого, суверенного и независимого государства", — говорится в документе.

В Ливии царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.