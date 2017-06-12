Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня России, в которой поздравил его и весь народ РФ с национальным праздником и пожелал российскому лидеру "успехов в его ответственной работе по построению могучей России и защите ее безопасности и интересов".

"Примите мои сердечные поздравления Вам и вашему народу по случаю национального праздника Дня России. Я верю, что отношения между нашими странами имеют давнюю историю, а дружеские традиции будут укрепляться и дальше в рамках совместных документов, которые были утверждены обеими сторонами, и воли обоих народов", — говорится в телеграмме, текст которой был обнародован Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Я желаю Вам успехов в вашей ответственной работе по построению могучей России, защите ее безопасности и интересов, в интересах благополучия и процветания Вашего народа", — подчеркивается в сообщении.

Один из самых молодых государственных праздников — День России — отмечают в РФ 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

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