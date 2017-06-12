В Кремле заявили о недопустимости провокаций в ходе акций в Москве

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости каких-либо провокаций и незаконных действий в связи с заявлениями о возможном проведении несанкционированной акции на Тверской улице.

"Важно избегать каких-либо провокаций и незаконных действий", — заявил Песков телеканалу "Дождь".

Мэрия Москвы согласовала заявку директора ФБК Романа Рубанова на проведение митинга 12 июня на проспекте Академика Сахарова с заявленной численностью до 15 тысяч человек. Перед этим столичная администрация предложила организаторам акции два альтернативных маршрута: в Люблино или на проспекте Сахарова, отклонив при этом идентичную заявку основателя ФБК Алексея Навального из-за его нарушений на прежних акциях. Накануне Навальный заявил о переносе акции с проспекта Сахарова на Тверскую. В московской мэрии назвали такие призывы провокацией.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, столичная полиция намерена пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки мероприятия на проспекте Сахарова на Тверскую улицу в Москве, где должны пройти народные гуляния в День России.