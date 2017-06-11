В правительстве Крыма посоветовали евродепутатам "учить матчасть"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Воссоединение Крыма с Россией прошло в строгом соответствии с международными нормами, а депутатам Европарламента, нежелающим признавать этот факт, стоит внимательнее перечитать международные документы, заявил глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Ранее Европарламент принял резолюцию по ситуации в Черноморском регионе с критикой РФ. В ней отмечалось, что присоединение Крыма к России носит незаконный характер и внесло глубокие изменения "в стратегическую ситуацию" в бассейне Черного моря и прилегающем к нему регионе. В документе заявлено о полной поддержке Европарламентом суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Евродепутатам стоит учить матчасть. То есть еще раз внимательнее перечитать международные документы, в которых определено право наций и народов на самоопределение. Крымчане воспользовались этим правом на референдуме, имея на это полномочия, закрепленные тогда в конституции Автономной Республики Крым", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его мнению, евродепутаты не могут не замечать очевидных вещей, если, конечно, их решения и заявления не продиктованы политическими мотивами.

"Мы надеемся, что рано или поздно Европарламент перестанет своими заявлениями попирать международные принципы и права целых народов", — подчеркнул собеседник агентства.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>