Кисляк: жизнь повернет США от противодействия России к сотрудничеству с ней

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Жизнь развернет Соединенные Штаты от противодействия РФ к сотрудничеству с ней, две страны могут вместе сделать гораздо больше, чем по отдельности, заявил посол РФ в США Сергей Кисляк в рамках открытия страновой конференции организаций российских соотечественников (КСОРС) в Российском центре культуры и науки в Вашингтоне.

"Я не наивный оптимист, но я верю, что жизнь вернет американцев к пониманию, что вместе с Россией они могут сделать намного больше в мире, чем действуя против нее", — сказал дипломат.

После он пояснил журналистам, что "жизнь продолжается, и вызовы международные сохраняются".

"Более того, они могут набирать дополнительную степень опасности. И я думаю, что по многим кризисам мы (с США) можем сделать вместе куда больше, чем каждый из нас по отдельности", — добавил Кисляк.

Он добавил, что у России и США "объективно по многим вопросам интересы совпадают, и я думаю, что это и будет основой, когда здесь придет разумное понимание того, что надо решать проблемы вместе".

Пока Россия не может давать четкий прогноз того, как будет строится российско-американская повестка, сказал дипломат.

"Посмотрим. Я не могут сказать, что политика по России администрации Трампа была сформирована до такого уровня, чтобы они могли ее стройно изложить нам в долгосрочном плане. Но начался диалог, общаются министры", — уточнил он.

"Поиск лучшего понимания" требует "некоторого времени", резюмировал Кисляк.