Россия и Китай подписали соглашения по региональному сотрудничеству

ЦЗУНЬИ (КИТАЙ), 11 июн — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Соглашения о сотрудничестве между компетентными ведомствами региональных администраций и туристическими компаниями России и КНР в сфере развития проекта "красного маршрута" подписаны в воскресенье в рамках Международного диалога о "Красном маршруте" в китайском Цзуньи.

Первый документ был заключен между российской туристической ассоциацией "Мир без границ" и Комитетом по развитию туризма города Цзуньи (провинция Гуйчжоу), второй — между местными властями и государственным агентством по туризму Ульяновской области.

"Сотрудничество в туристической отрасли Китая и туристической отрасли России, а также стратегическое партнерство между нашими странами и доверительные отношения, которые сложились между лидерами наших государств, находятся в постоянном развитии", — сообщил исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.

Директор агентства по туризму Ульяновской области Юлия Скоромолова выразила готовность региона принимать китайских туристов в рамках "красного маршрута", в том числе из города Цзуньи.

"В нашем городе имеется туристическая навигация на китайском языке, имеется пресса и телевизионные каналы на китайском языке и предлагается китайская кухня. Мы все сделали для того, чтобы китайские туристы чувствовали себя как дома", — сказала она.

Скоромолова сообщила от лица губернатора Ульяновской области, что есть готовность открыть авиасообщение между городом Ульяновском и городом Цзуньи.