Россия выступает за диалог по Катару, заявил Сергей Лавров

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Москва не вмешивается в дела других государств, но озабочена ухудшением отношений между своими партнерами, поэтому выступает за урегулирование ситуации вокруг Катара путем диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы по принципиальным соображениям не вмешиваемся ни во внутренние дела других государств, ни в их двусторонние отношения между собой. Однако нас не может радовать ситуация, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются", — сказал Лавров на переговорах с главой МИД Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани.

Министр отметил, что Россия выступает за то, "чтобы любые противоречия разрешались за столом переговоров путем взаимоуважительного, равноправного диалога".

"Именно через прямой диалог можно лучше понять озабоченности друг друга, посмотреть на пути устранения этих озабоченностей, обеспечение транспарентности во всех вопросах", — добавил Лавров.

Переговоры министров проходят на фоне дипломатического скандала, разразившегося между Дохой и рядом арабских стран. В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова заявили о разрыве отношений с Катаром. Иордания и Джибути снизили уровень дипломатических отношений, а Сенегал и Чад отозвали своих послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива — Кувейт и султанат Оман.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское новостное агентство выпустило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

Одним из государств, которые прилагают посреднические усилия, стал Кувейт. В течение двух последних дней эмир Кувейта разъезжает между столицами аравийских монархий. Во вторник он провел переговоры с саудовским королем, а в среду побывал в Дубае, где встретился с руководством ОАЭ, после этого провел короткие переговоры в Дохе с эмиром Катара.