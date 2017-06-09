ГД досрочно прекратила полномочия еще одного депутата от "Единой России"

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Госдума досрочно прекратила полномочия еще одного депутата от "Единой России" – Владимира Жутенкова.

Как отмечается в постановлении, принятом Госдумой, полномочия Жутенкова прекращены с 9 июня на основании его письменного заявления.

Ранее, 7 июня, Госдума так же досрочно прекратила полномочия депутата от ЕР, известного российского теннисиста Марата Сафина по его заявлению.

Ране вице-спикер от "Единой России" Сергей Неверов рассказал, что Жутенков до прихода в Госдуму работал в одном из крупнейших агропромышленных хозяйств страны. "В течение года он работал в аграрном комитете Госдумы. Но как человек, который переживает душой за производство, все время тяготел к прежней своей работе", — сказал тогда Неверов, добавив, что в связи с этим Жутенков принял решение о досрочном сложении депутатских полномочий.