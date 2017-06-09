Песков рассказал о планируемых встречах Путина на G20

АСТАНА, 9 июн — РИА Новости. Кремль пока не прорабатывал возможности встреч российского лидера Владимира Путина с лидерами других стран на G20, кроме главы Франции Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни с кем, никаких договоренностей нет", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, есть ли договоренность о встрече на полях G20 в Гамбурге с кем-то из лидеров стран. "Кроме Макрона. Пока еще не прорабатывалось", — добавил он.