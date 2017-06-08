Путин прибыл в Астану на саммит ШОС

АСТАНА, 8 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Астану, где примет участие в саммите глав государств-участников ШОС, сообщила пресс-служба российского лидера.

Основные мероприятия в рамках саммита запланированы на пятницу, но в четверг Путин посетит концерт в честь предстоящего заседания и проведет двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что лидеры будут обсуждать темы развития Организации, борьбы с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Афганистане, а также заявку Ирана на вступление в ШОС. Кроме того, на саммите будет официально оформлено полноправное членство в Организации Индии и Пакистана.

По итогам заседания будет подписано 11 документов. В их числе — Астанинская декларация, Конвенция по противодействию экстремизму и совместное заявление лидеров о противодействии международному терроризму.