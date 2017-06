Чайка рассказал о финансировании российской оппозиции из-за рубежа

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Открытая Россия" в 2016 году направила свыше миллиона долларов на финансирование российской оппозиции, сообщил генпрокурор Юрий Чайка.

"Иностранная неправительственная организация "Открытая Россия", институт "Современная России" и общественно-сетевое движение "Открытая Россия", содержащиеся в том числе на деньги Ходорковского, через подставных лиц финансировали избирательную деятельность представителей российских оппозиционных структур, участвовали в несогласованных общественно-политических мероприятиях. Только "Открытая Россия" в 2016 году направила на эти цели свыше миллиона долларов", — заявил Чайка, выступая в Совете Федерации.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).

По мнению надзорного ведомства, эти организации, которые были созданы по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".