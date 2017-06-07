Чайка рассказал о финансировании российской оппозиции из-за рубежа

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Открытая Россия" в 2016 году направила свыше миллиона долларов на финансирование российской оппозиции, сообщил генпрокурор Юрий Чайка.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).
По мнению надзорного ведомства, эти организации, которые были созданы по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".