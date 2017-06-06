Председатель Совбеза Ирана заявил о новой эре в отношениях с Россией

ТЕГЕРАН, 6 июн — РИА Новости. Председатель Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что в последние два года Иран и РФ начали новую эру в отношениях двух стран, следует из его речи, цитируемой иранским Азиатским исследовательским институтом.

"Союз Ирана, России, Сирии, Ирака и движения "Хезболлах" способен изменить баланс сил в регионе. Москва и Тегеран за последние два года, особенно после снятия с Ирана экономических санкций, начали новую эру в двусторонних отношениях и сотрудничестве", — говорится в речи Шамхани.

"Сотрудничество России и Ирана укрепилось за последние два года, особенно в плане сирийского кризиса, также усилилось военное сотрудничество", — заявил Шамхани.