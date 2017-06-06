Слуцкий призвал не ждать улучшения отношений с США после слов Пенса

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. После заявлений вице-президента США о России как одной из мировых угроз вряд ли стоит ждать качественного улучшения российско-американских отношений по сравнению с теми, что были при администрации Барака Обамы, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Пенс в понедельник назвал РФ, Иран и терроризм в числе главных угроз в мире, в борьбе с которыми США готовы помочь своим союзниками по НАТО.

"Теперь мы понимаем, что ждать качественного улучшения отношений с США, в сравнении с администрацией Обамы, вряд ли стоит", — сказал Слуцкий, комментируя заявление Пенса.

По его мнению, таких антироссийских заявлений, которые ставят под угрозу развитие конструктивных двусторонних отношений, было достаточно много в последнее время со стороны США, однако это заявление вице-президента их кратко и однозначно подытоживает.

"Конечно, с одной стороны, это весьма досадно, что Россия устами вице-президента США оказалась в числе главных угроз наряду в данном случае с международным терроризмом и с Ираном, с другой стороны, мы должны констатировать, что высказывания Пенса противоречат достаточно взвешенной риторике самого Дональда Трампа", — заявил Слуцкий журналистам.

"Думаю, что в ближайшее время эти позиции необходимо привести, как говорят математики, к общему знаменателю, в противном случае спустя всего лишь несколько месяцев после выборов президента США расхождение между вице-президентом США и главой государства по столь знаковому досье как отношение с Россией выглядит по меньшей мере странно", — добавил он.

Депутат выразил надежду на то, что в конечном итоге восторжествует конструктивная риторика Трампа, направленная на поиск позитива в отношениях с Россией по разным досье. Однако после подобных заявлений Пенса сделать это будет весьма затруднительно, подытожил глава комитета Госдумы.

В свою очередь, зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа сказал РИА Новости, что подобное заявление нельзя назвать неожиданным.

"Чем больше сегодня Россия делает, тем, естественно, громче начинают кричать "ястребы" о том, что Россия является угрозой", — сказал Чепа.

По его мнению, не стоит делать каких-то глобальных выводов из этого заявления, поскольку позиция администрации президента США Дональда Трампа сегодня не является четкой, выраженной и последовательной.

"Мы видим шарахания чуть ли не каждую неделю по несколько раз: одни заявления, другие, противоречащие заявления. Я не склонен рассматривать это (заявление Пенса — ред.) как некий страшный звонок, который прозвучал вдруг неожиданно", — отметил Чепа.

Он подчеркнул, что Россия это слышала десятки раз последние несколько месяцев, тогда как сегодня мировое сообщество должно сосредоточиться на объединении усилий в борьбе с терроризмом. "Когда сегодня нужно сосредоточиться в борьбе с терроризмом, когда очередной очаг напряженности возникает внутри ближневосточного региона — и это наверняка сыграет на руку тем же террористическим организациям — в это время вместо того, чтобы объединять усилия в борьбе с этим злом, некие недальновидные политики делают такие заявления", — заключил депутат.