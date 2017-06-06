Лавров заявил, что Россия не против вступления Балканских стран в НАТО

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Россия не против, чтобы балканские страны, в том числе Черногория и Македония, становились частью европейской экономической интеграции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы ничего против того, чтобы эти страны (балканские государства) становились частью европейской экономической интеграции, не имеем и не можем иметь", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

По словам Лаврова, "это естественно, география предполагает единый экономический механизм, рынок и общее экономическое пространство". Глава МИД РФ выразил надежду, что когда-нибудь это экономическое пространство будет выравниваться и на остальную часть евразийского континента.