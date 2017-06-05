Москва и Минск завершают согласование документа о взаимном признании виз

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва и Минск существенно продвинулись в деле единой визовой политики, завершается согласование документа о взаимном признании виз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, страны также "завершают согласование межправсоглашения…, которое будет посвящено взаимному признанию виз и согласованности действий по другим вопросам, которые связаны с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств-участников договора о создании Союзного государства".