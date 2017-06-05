Сенатор: Россия не стала бы рисковать ради влияния на ситуацию в Македонии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Обвинения в адрес России в попытках вмешаться во внутренние дела Македонии не основаны ни на каких реальных фактах, Россия не пойдет на репутационные риски, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Спонсируемый американскими госфондами, госдепом США и миллиардером Джорджем Соросом Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) опубликовал статью, в которой утверждает, что сотрудники российских спецслужб, дипломаты и представители других организаций якобы пытались вмешиваться во внутренние дела Македонии, распространяя "информацию и дезинформацию" в российских интересах. Такие выводы организация сделала, основываясь на неких документах, часть из которых она называет отчетом сотрудника македонской контрразведки. Копии "документов", два отрывочных фрагмента которых иллюстрируют статью, не имеют никаких видимых признаков принадлежности к македонским спецслужбам за исключением того, что исполнены на македонском языке.

"При всей важности для России Македонии и Балкан в целом, сложно представить, что Россия начинает лезть во все македонские дела, рискуя своей репутацией. Такие обвинения — это политическая конспирология, не основанная ни на каких реальных фактах", — сказал Морозов.

По его словам, не имеют под собой оснований и предположения о том, что Россия таким образом пытается не допустить вступления Македонии в НАТО. "Да, это было бы неприятно, как и вступление Черногории. Но Россия не будет портить себе репутацию, заниматься подрывной деятельностью. Это слишком дорогое удовольствие, чреватое репутационными потерями", — подчеркнул сенатор.

Подобные обвинения в адрес России являются "продуктом общего русофобского настроения, доминирующего сейчас как в Европе, так и в США", отметил он. "Вообще это традиционная история, характерная при обострениях внутриполитической обстановки, сопровождающаяся поиском внешнего врага", — резюмировал Морозов.