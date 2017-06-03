Россия и США договорились провести встречу по стратегической стабильности

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Москва рассчитывает, что повестка, сроки и формат экспертной встречи РФ и США по вопросам стратегической стабильности будут согласованы в ближайшее время, настал момент, когда страны должны наметить некую дорожную карту для продвижения в диалоге по этой теме, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Принципиальная договоренность о том, что Москва и Вашингтон возобновляют диалог по стратегической стабильности была достигнута в ходе контактов на уровне министра и госсекретаря и затем подтверждена на встрече заместителя министра иностранных дел с на тот момент исполняющим обязанности первого заместителя госсекретаря Томаса Шеннона 8 мая в Нью-Йорке", — сказал Рябков.

По его словам, в Москве "приветствуют, что американская сторона не уходит от этой договоренности".

"И мы рассчитываем, что повестка дня, формат и сроки проведения соответствующего экспертного контакта будут согласованы в ближайшее время", — сказал Рябков.

Специальный помощник президента США Кристофер Форд ранее заявил РИА Новости, что в администрации США рассчитывают, что встреча российских и американских представителей по вопросу стратегической стабильности "произойдет вскоре".

"Мы считаем, что пауза, которая возникла при предыдущей администрации США и продолжается до сих пор, она мешает не просто нормализации двусторонних отношений, но практической реальной работе по проблемам в сфере обеспечения стратегической стабильности, которых все больше. В этой связи нас не может не беспокоить сохраняющаяся с американской стороны тенденция возлагать на нас (ответственность за — ред.) те или иные сбои в процессе диалога и снятия имеющихся проблем. В особенности это касается тематики ДРСМД, по которому мы только что услышали новую порцию обвинений в адрес России", — сказал высокопоставленный российский дипломат.

При этом он напомнил, что российская сторона "неоднократно исчерпывающим образом" в диалоге с Вашингтоном объясняла свою позицию.

"США уходят от конкретной работы по претензиям в их адрес в несоблюдении договора. Особенно касающимся размещения в Румынии, а с будущего года и в Польше, установок вертикального пуска Мк-41, которые могут быть использованы для загрузки и запуска крылатых ракет большой дальности. Эти действия (США — ред.) противоречат требованиям ДРСМД. Есть целый ряд других вопросов, которые мы постоянно ставим перед США, но удовлетворительного ответа не находим",- сказал Рябков.

Он указал на то, что в целом проблематика стратегической стабильности гораздо шире. "И сейчас действительно настал момент, когда ее нужно рассмотреть комплексно и постараться наметить, если не пути решения, поскольку давно не было таких контактов, об этом речь вести рано, то хотя бы совместную согласованную дорожную карту движения вперед. Возможно такая постановка вопроса с нашей стороны кому-то в Вашингтоне покажется чрезмерно амбициозной, избыточно широкоохватной, но на наш взгляд по-другому нельзя",- сказал Рябков.

"РФ и США как две крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, за обеспечение стратегической стабильности. И именно с понимания нашей меры ответственности мы в России будем подходить к выстраиванию этого диалога",- сказал замминистра.

Именно после согласования параметров возобновленного диалога по вопросам стратегической стабильности Москва будет готова обсуждать с Вашингтоном тему ПРО, подчеркнул Рябков.

"И нынешняя администрация США вслед за предыдущими пытается подать дело так, что американская программа глобальной ПРО нацелена на оппонирование угроз, исходящих, как считают в США, от Ирана и КНДР. Но динамика развития этой системы, те технологические наработки, испытания, масштабы финансирования, разговоры о том, что и количество, и качество их системы будет развиваться — все это у нас не оставляет сомнений, что она задумана отнюдь не для обеспечения безопасности США и их союзников с точки зрения именно отражения упомянутых угроз, она напрямую проецируется на российский, но и не только российский, ядерный потенциал сдерживания",- сказал Рябков.

По его словам, Москва "готова обсуждать эти вопросы и разумеется будет их обсуждать", когда РФ и США согласуют параметры возобновления диалога по стратегической стабильности.

"Но надо понимать, что предыдущий опыт дискуссий и обмена мнениями с представителями США показывал, что когда доходило до поиска вариантов конкретных решений, американцы "давали задний ход". Это было и при администрации Буша младшего, после выхода из договора по ПРО (в 2002 году — ред.) и при Обаме. По большому счету у нас сложилось впечатление, что никаких договоренностей с Россией ни по секторальной ПРО, что мы предлагали, ни по сотрудничеству на большую глубину в связи с созданием компонентов ПРО морского базирования, их развертывания в некоторых европейских странах, ни по какому из этих направлений договориться не получалось",- сказал Рябков.

Он отметил, что создается впечатление о введении властями США "какого-то ограничителя на достижение договоренностей с Россией в этой сфере по политическим мотивам", которые не относятся к задачам обеспечения глобальной и региональной безопасности.

"А после 2014 года, когда администрация Обамы сознательно пустила под откос все имевшиеся на тот момент наработки и разрушила механизмы, которые использовались для этого диалога, вообще речь об этом не пошла. Вообще речи о каком бы то ни было обсуждении этих тем не велось. Если новая администрация сформирует более разумный подход, мы будем это только приветствовать. Пока признаков этого мы не видим",- резюмировал замглавы МИД РФ.