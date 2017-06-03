Рябков рассказал, когда Россия начнет обсуждать ПРО с США

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. РФ готова и будет обсуждать с США тематику ПРО после возобновления полноценного диалога по стратегической стабильности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее специальный помощник американского президента Кристофер Форд заявил, что устранение ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР может вывести дискуссию США и России по вопросу противоракетной обороны на качественно новый уровень.

Комментируя это заявление, Рябков отметил: нынешняя администрация США "вслед за предыдущими" пытается представить проблему так, что американская программа глобальной ПРО нацелена на "оппонирование угроз, исходящих, как считают в США, от Ирана и КНДР".

"Но динамика развития этой системы, те технологические наработки, испытания, масштабы финансирования, разговоры о том, что и количество и качество их системы будет развиваться, — все это у нас не оставляет сомнений, что она задумана отнюдь не для обеспечения безопасности США и их союзников с точки зрения именно отражения упомянутых угроз, она напрямую проецируется на российский, но и не только российский ядерный потенциал сдерживания", — подчеркнул Рябков.

По его словам, Москва "готова обсуждать эти вопросы и, разумеется, будет их обсуждать", когда РФ и США согласуют параметры возобновления диалога по стратегической стабильности.

"Но надо понимать, что предыдущий опыт дискуссий и обмена мнениями с представителями США показывал, что когда доходило до поиска вариантов конкретных решений, американцы "давали задний ход", — отметил Рябков.