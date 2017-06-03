Россия и США должны обсудить стратегическую стабильность, заявил Рябков

МОСКВА, 3 июня – РИА Новости. Настал момент, когда США и РФ должны рассмотреть тему стратегической стабильности комплексно и наметить дорожную карту для продвижения в диалоге, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Проблематика стратегической стабильности гораздо шире, и сейчас действительно настал момент, когда ее нужно рассмотреть комплексно, постараться наметить ну если не пути решения — поскольку давно не было таких контактов об этом речь вести рано — то хотя бы совместную согласованную дорожную карту движения вперед",- сказал Рябков.

Он отметил, что "возможно такая постановка вопроса с нашей стороны кому-то в Вашингтоне покажется чрезмерно амбициозной и избыточно широкоохватной".

"Но на наш взгляд по-другому нельзя. РФ и США как две крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, за обеспечение стратегической стабильности. И именно с понимания нашей меры ответственности мы в России будем подходить к выстраиванию этого диалога",- подчеркнул высокопоставленный дипломат.