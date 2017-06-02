Путин на встрече с Гутеррешем назвал ООН универсальной площадкой

Президент РФ Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи в рамках ПМЭФ-2017

Президент РФ Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи в рамках ПМЭФ-2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. ООН продолжает оставаться универсальной площадкой для решения международных вопросов с уникальными правами, сказал президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях Петербургского экономического форума.

"Мы продолжаем считать, что это единственная международная универсальная площадка с уникальными правами, в основе которых лежит устав ООН — краеугольный камень сегодняшнего международного публичного права", — сказал Путин.

Он предложил генсеку ООН обсудить те проблемы, которые тот считает наиболее актуальными, и добавил, что, "наверное, речь пойдет о проблемах в горячих точках".

Путин напомнил, что предыдущий генсек ООН Пан Ги Мун также принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме. "Это становится хорошей традицией — присутствие генсекретаря ООН на ПМЭФ. Для нас это важно, чтобы вы слышали, как и о чем мы говорим на таких представительных мероприятиях", — добавил президент, подчеркнув, что Россия всегда поддерживала ООН и всегда была заинтересована в сотрудничестве.