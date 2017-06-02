Швейцария заинтересована в развитии отношений с РФ, заявил госсекретарь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Швейцария заинтересована в улучшении двусторонних отношений с Россией в экономической, технологической и научной сферах, заявил РИА Новости госсекретарь по международным финансовым вопросам страны Йорг Гассер на полях ПМЭФ.

"У нас уже отличные двусторонние отношения с Россией в области экономики, финансов, технологий и науки. В этих трех сферах мы уже давно ведем переговоры, в рамках которых мы пытаемся улучшить то, что у нас есть", — сказал Гассер.

Госсекретарь добавил, что Швейцария намерена продолжать диалог с Россией в названных сферах с целью дальнейшего укрепления "существующих хороших отношений".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.