Путин на ПМЭФ встретился с Додоном

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума провел отдельную встречу с молдавским коллегой Игорем Додоном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президенты продолжили обсуждение тематики двусторонних отношений. В этой связи Додон подчеркнул, что недавние решения правительства Молдавии не способствуют развитию этих отношений.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. МИД России в среду сообщил, что объявляет персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева.