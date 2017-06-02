В ГД рассмотрят законопроект о порядке принятия в РАН

РИА НОВОСТИ. ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РАН МОЖЕТ БЫТЬ ВНЕСЁН В ГД НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ И ПРИНЯТ ДО КОНЦА ЭТОЙ СЕССИИ — ГЛАВА ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА