Голикова назвала причину медленной реализации структурных реформ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Структурные реформы в России тормозятся из-за того, что они привязаны к конкретному составу правительства, нужна, с одной стороны, преемственность, с другой, новая модель управления, основанная на анализе больших данных, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

"Правительство Фрадкова (экс-премьер-министра РФ), безумный спор Кудрина и Грефа по поводу того, как надо осуществлять экономическую политику в России — Кудрин заболевает восполнением легких, и на правительстве мы обсуждаем, нужно ли таргетировать инфляцию. Тогда мы решение не приняли по поводу таргетирования инфляции. Вот, сегодня мы в 2017 году, результат налицо", — сказала Голикова на деловом завтраке Сбербанка " Что ждать после мая 2018 года" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Наверное, смысла особого чего-то ждать, каких-то сигналов — нет. Другое дело, что реформы, которые мы осуществляем, должны носить целостный характер, и неуспех того, что мы осуществляли в предыдущие годы, очевидно, связан со многими, с одной стороны, очень понятными и простыми вещами, с другой стороны, может быть, более какими-то сложными", — отметила она.

"Мы всегда стараемся привязать структурные реформы к некому политическому циклу. И в преддверии политического цикла мы стараемся согласовать наши предложения по структурным реформам с действующим кабинетом (министров), это получается когда-то хорошо, когда-то плохо. Но действующий кабинет в какое-то время уходит и, к сожалению, преемственности с точки зрения большинства предложений, которые находятся в ранее разработанных структурных реформах, не происходит", — посетовала глава Счетной палаты.

"Пришедшие новые не хотят реализовывать то, что было согласовано старыми (министрами) Это, к сожалению, истина, мы это наблюдаем на протяжении ряда этапов осуществления реформ", — считает Голикова.

"Абсолютно необходима новая система государственного управления, новый порядок управления, имеющий возможности по большим данным, и все реформы должны быть глубоко просчитаны и увязаны между собой. Примеров тому очень много", — заключила Голикова.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.