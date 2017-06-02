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Политика

Рябков: заявление о новых санкциях США вызвало у Москвы чувство негодования

Сюжет:
Санкции в отношении России (5887)
09:4202.06.2017
(обновлено: 10:00 02.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фотоЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Москва с чувством негодования встретила информацию о введении новых санкций в отношении физических и юридических лиц России и КНДР в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По его словам, действия новой администрации США не способствуют решению задачи по нормализации двустороннего диалога. При этом Москва в своем ответе Вашингтону на новые ограничительные меры будет стремиться не загонять отношения совсем в тупик.

Опыт ничему не учит

Минфин США вечером в четверг (мск) заявил, что Вашингтон ввел санкции в отношении граждан РФ и КНДР в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. В частности, под санкции попали три российские компании, включая "Независимую нефтегазовую компанию" (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структуру — "ННК Приморнефтепродукт".

Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
Санкции США по КНДР ударили по России

Кроме того, согласно документу, под санкции попал россиянин Игорь Мичурин, связанный с российской компанией Ardis-bearings (ООО "Ардис-Подшипник"), зарегистрированной в Москве.

"Мы с тревогой и чувством негодования восприняли информацию из Вашингтона о введении американских санкций в отношении наших трех организаций и одного гражданина под предлогом ужесточения режима фактической блокады, которую США пытаются организовать, используя свое национальное законодательство применительно к КНДР", — сказал Рябков, комментируя этот шаг.

По его словам, "видимо, тех, кто вырабатывает такие решения, опыт ничему не учит, никакие надлежащие выводы не делаются".

"Для нас совершенно очевидно, что односторонние санкции как инструмент воздействия на те или иные страны искомого эффекта для тех, кто санкции такие вводит, не дают, а скорее ведут к ужесточению линии государства, в отношении которого они применяются. Я здесь провожу четкую грань с санкциями, которые принимаются решениями Совбеза ООН", — добавил высокопоставленный дипломат, отметив, что санкции СБ ООН – "это законный и предусмотренный в международном праве инструмент".

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Рябков назвал очередным примером русофобии предложения США по санкциям

Он подчеркнул, что "к его применению РФ относится предельно ответственно и дозированно, что тоже неоднократно подтверждалось нашими действиями".

"По односторонним же санкциям мы кардинально расходимся с американской стороной. Напоминаю, что этот санкционный раж, угар, который характеризовал политику Вашингтона при прежней администрации, уже привел более чем к 30 волнам санкций в отношении наших юридических и физических лиц", — отметил замглавы МИД России.

США продолжают применять отжившие схемы

"Печально и вызывает глубокое разочарование то, что и после смены администрации в Вашингтоне не прекращаются попытки применить те же самые отжившие неработоспособные схемы к российским организациям и нашим соотечественникам. Ясно, что эффекта, искомого авторами этой политики, не будет и в этот раз", — сказал Рябков.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
Санкции США коснулись армии и министерства народных вооруженных сил КНДР

"Что касается нашего возможного ответа (на введенные новые ограничительные меры), то мы этот вопрос сразу же взяли в проработку. Будем определяться (с ответом), исходя из необходимости все же не загонять отношения совсем в тупик и работать над созданием какой-то перспективы их улучшения", — добавил он.

При этом Рябков отметил, что последние действия минфина США "отнюдь не помогают решению этой задачи".

"Кстати, этому мешают и бесконечные антироссийские инициативы, которые генерируются на Капитолийском холме. Там уже, по-моему, не знают, какой повод найти, для того чтобы в очередной раз взмахнуть санкционной дубиной", — сказал замглавы МИД России.

Военный парад в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Три российские компании попали под санкции США в связи с КНДР

Американские сенаторы представили в среду новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России. Предполагается ввести новые санкции против российских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог. Кроме того, планируется расширение возможностей минфина по "преследованию незаконной деятельности российских олигархов" в США, например, новые полномочия по изучению данных банкоматов и банковских переводов.

"Это достаточно примитивные, если не сказать первобытные инстинкты и приемы. Новую порцию этих деструктивных идей мы увидели буквально в среду. Мы не хотим углубляться во внутриполитическую материю — она на сегодня достаточно сложна и запутанна в США, но лично я не вижу никаких других логических и разумных объяснений происходящему, кроме стремления этих горе-политиков пиариться и зарабатывать политические очки на захлестнувшей Вашингтон русофобии", — прокомментировал намерения сенаторов Рябков.

По его словам, для Москвы сейчас главное — "все-таки поставить отношения (с США) на более ровный киль, постараться найти курс, следуя которому, мы их выведем из ужасающего состояния, в котором их оставила предыдущая администрация".

"Мы будем этим руководствоваться в качестве первоочередной задачи", — резюмировал замглавы МИД РФ.

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