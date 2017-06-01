Рябков: Москва стремится не загонять отношения с США в тупик из-за санкций

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Москва глубоко сожалеет, что расширение санкций против России произошло уже после смены администрации США, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона "стремится не загонять отношения с Вашингтоном совсем в тупик", но последние действия минфина США не помогают решению этой задачи.

"Что касается нашего возможного ответа (на введенные новые ограничительные меры), то мы этот вопрос сразу же взяли в проработку. Будем определяться (с ответом), исходя все из необходимости все же не загонять отношения совсем в тупик и работать над перспективой их улучшения. Но сегодняшние действия минфина США отнюдь не помогают решению этой задачи", — сказал Рябков.

Ранее в четверг минфин США заявил, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении граждан РФ и КНДР в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна.

В частности, под санкции подпали три российские компании, включая "Независимую нефтяную компанию" (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структуру. В санкционный список была также включена структура "ННК Приморнефтепродукт".

Кроме того, согласно документу, под санкции попал россиянин Игорь Мичурин, связанный с компанией Ardis-bearings, зарегистрированной в Москве.