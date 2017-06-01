Моди отметил конструктивную роль России и Индии на международном уровне

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Индия и Россия вместе сыграли конструктивную роль на международном уровне за время установления дипломатических отношений, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Индия и Россия сегодня празднуют 70-летие установления дипломатических отношений. Отношения между Индией и Россией всегда были особенными. Мы всегда строили эти отношения на доверии. Мы расширили рамки нашего взаимодействия, и вместе мы сыграли конструктивную роль на международном уровне", — сказал Моди на совместной встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса двух стран.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.