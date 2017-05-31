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Политика

Путин назвал преждевременным вопрос о кандидатах на выборах 2018 года

08:5731.05.2017
(обновлено: 08:59 31.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Путин счел преждевременным вопрос о возможных кандидатах на президентских выборах 2018 года. Глава государства подчеркнул, что власти сделают все, чтобы голосование прошло в соответствии с законом.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать абсолютное большинство голосов (50 процентов плюс один голос).

"Рано говорить"

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В интервью французской газете Figaro Путин заявил, что последние избирательные кампании в России проходили в строгом соответствии с Конституцией.

"И я сделаю всё для того, чтобы обеспечить проведение избирательных кампаний 2018 года таким же образом — повторяю еще раз, в строгом соответствии с законом и Конституцией", — отметил президент.

По его словам, в выборах смогут участвовать все люди "все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры".

При этом Путин отметил, что говорить о его выдвижении на пост президента говорить пока рано.

"Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить", — подчеркнул он.

Аналогичную точку зрения российский лидер высказал и 15 мая. Тогда журналисты напомнили Путину, что полгода назад он, отвечая на вопрос по поводу участия в выборах, заявил, что для ответа на этот вопрос должно пройти время, и поинтересовались, "не прошло ли время".

Избирательный участок. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Нет", — ответил глава государства.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "предвыборной кампании нет".

"Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий, нет таких планов", — сказал Песков.

Россияне ждут выдвижения Путина

Девятнадцатого мая Фонд "Общественное мнение" опубликовал опрос, согласно которому большинство россиян — 80 процентов — полагают, что Путин будет баллотироваться на новый президентский срок. Противоположное мнение высказали лишь девять процентов опрошенных.

При этом почти половина россиян — 46 процентов — заявили, что отрицательно бы отнеслись к решению Путина не участвовать в выборах.

Между тем, опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что работу действующего президента одобряют 82,1 процента россиян. Путин стал и политиком, которому доверяет наибольшее число жителей страны — 49,2 процента.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В марте был опубликован еще один опрос ВЦИОМ. Тогда социологи выясняли, сколько процентов россиян намерены принять участие в голосовании на президентских выборах.

Выяснилось, что на избирательные участки готовы прийти около 70 процентов россиян. Лишь семь процентов опрошенных заявили, что не планируют голосовать.

Подготовка началась

Несмотря на то, что до выборов остается несколько месяцев, Центризбирком уже начал подготовку к предстоящему голосованию.

Сейчас ЦИК прорабатывает вопросы технической оснащенности избирательных участков. Всего на подготовку и проведение выборов в 2018 году выделено чуть более 14,8 миллиарда рублей.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Избирательная кампания предполагает несколько этапов, первый из них — выдвижение кандидатов. Они могут быть выдвинуты либо на съездах партий, либо в порядке самовыдвижения. Кандидаты-самовыдвиженцы должны зарегистрировать инициативную группу минимум в 500 человек и собрать подписи за свое выдвижение.

На втором этапе происходит уведомление о выдвижении. Для партии это означает открытие специального избирательного счета, а также сбор подписей в поддержку выдвижения — для тех партий, которые не являются парламентскими или не имеют своих фракций в трети регионов.

Кто пойдет на выборы

Ряд политиков уже заявили о своем желании участвовать в выборах 2018 года. Так, о своих планах баллотироваться объявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а партия "Яблоко" решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского.

О намерении участвовать в президентских выборах заявил и Алексей Навальный. Однако, по мнению экспертов, он не сможет баллотироваться из-за судимости по делу о хищении у "Кировлеса".

Президент РФ В. Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Справедливая Россия" пока не определилась со своим кандидатом.

"У нас много достойных кандидатов. Если съезд определит, что идти на президентские выборы для того, чтобы влиять на повестку дня…, мне, то я готов, но у нас есть множество достойных кандидатов… Определяться будем осенью", — заявил в апреле лидер партии Сергей Миронов.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов также не исключил своего выдвижения.

"Я лидер крупнейшей партии, если не готов (идти на президентские выборы в качества кандидата — ред.), нечего тут делать. Мы обязаны решать проблемы", — сказал Зюганов в рамках XVII съезда КПРФ, который состоялся в минувшие выходные.

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