Макрон рассказал, как нужно действовать для развития отношений Франции и РФ

ВЕРСАЛЬ (Франция), 29 мая — РИА Новости. Для развития отношений России и Франции нужно действовать прагматично и требовательно, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я хотел бы, чтобы мы — и вы, и я, — мы могли продолжать по всем темам, которые строят судьбу наших стран, действовать прагматично и требовательно, для того, чтобы преодолеть все трудности, которые могут нам встретиться на этом пути", — сказал Макрон.

В понедельник Путин прибыл в Версаль для проведения переговоров по приглашению Макрона. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что президенты планируют обсудить двусторонние отношения, борьбу с терроризмом.

Песков также подчеркивал, что вопрос осужденных в РФ украинцев не стоит в повестке переговоров Путина и Макрона, но российский лидер даст французскому коллеге исчерпывающее объяснение, если эта тема будет поднята.