Путин: Россия и Франция видят общие точки по основным направлениям

ВЕРСАЛЬ (Франция), 29 мая — РИА Новости. Россия и Франция видят общие точки соприкосновения по основным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Восстанавливается товарооборот. Мы сейчас занимались поиском точек соприкосновения по ключевым вопросам международной повестки дня, и как мне кажется, мы их видим. Мы в состоянии общими усилиями двигаться, во всяком случае, попытаться начать общее движение к разрешению ключевых проблем сегодняшнего дня", — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.