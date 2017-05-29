Общественный совет при Рослесхозе пожаловался на ведомство в правительство

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Общественный совет Рослесхоза обратился к министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову с жалобой на лесное ведомство, которое самостоятельно изменило состав совета, говорится в письме членов совета, имеющемся в распоряжении РИА Новости. В пресс-службе Рослесхоза сообщили, что знают об обращении общественности и готовят заявление.

"Общественный совет выражает озабоченность нарушением со стороны Рослесхоза установленных процедур и правил формирования общественных советов. Самостоятельное, на основе своего решения, формирование Рослесхозом нового состава общественного совета противоречит государственной политике повышения открытости работы органов власти и государственного управления в целом", – говорится в письме.

При этом 13 подписавших письмо членов совета во главе с его председателем, директором по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Евгением Шварцем настаивают на дисциплинарных взысканиях и выносу этого случая на открытое общественное обсуждение правительственной комиссии по деятельности Открытого правительства, которую курирует Абызов.

"С 2015 года под эгидой открытого правительства проводится перезапуск общественных советов при министерствах и ведомствах. Согласно новым правилам, общественные советы формируются на основе конкурсных процедур: на 75% – из кандидатов от Общественной палаты и на 25% — от экспертного совета при правительстве РФ. Указ президента РФ не предусматривает формирование совета самостоятельно органом исполнительной власти", – напоминают подписавшие.

Кроме того, авторы письма указывают, что в новый состав совета вошли ответственные работники подведомственных Рослесхозу организаций – Рослесинфорга и Рослесозащиты, в том числе назначенные руководителем лесного ведомства, что также противоречит стандарту деятельности общественных советов.

"Просим принять меры по устранению допущенных со стороны Рослесхоза нарушений и обеспечению формирования нового состава общественного совета в полном соответствии с требованиями действующей нормативной базы, в том числе с участием в этом процессе Открытого правительства и Общественной палаты", – подчеркнули в письме.