Пензенский губернатор возглавит список ЕР на выборах в заксобрание

САРАТОВ, 27 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавит список партии "Единая Россия" на выборах в областное законодательное собрание, сообщил РИА Новости в субботу источник в региональном правительстве.

"Белозерцев с вероятностью 99% возглавит список "Единой России" на выборах в заксобрание", — сказал собеседник агентства.

По его словам, эксперты считают, что это повысит электоральные шансы партии, поскольку губернатор является реальным лидером региона, у него высокие рейтинги и уровень доверия населения.

Выборы в заксобрание Пензенской области пройдут в сентябре 2017 года. На предыдущих выборах в областной парламент в 2012 году список единороссов возглавлял тогдашний губернатор региона Василий Бочкарев. При этом сам Белозерцев тогда также был избран депутатом заксобрания от ЕР и был избран спикером парламента.

Иван Александрович Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Ливенского района Орловской области. Окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое военное училище и Гуманитарную академию Вооруженных сил РФ. Избирался депутатом Пензенской городской думы третьего, четвертого и пятого созывов от ЕР. В марте 2005 года был избран главой Пензы, а в марте 2009 года переизбран на эту должность.

В октябре 2012 года после избрания депутатом законодательного собрания области от ЕР Белозерцев возглавил парламент. В мае 2015 года он был назначен врио губернатора области, а затем в сентябре 2015 года был избран губернатором на пятилетний срок в ходе прямых выборов. Кандидат педагогических наук. Женат, двое сыновей.