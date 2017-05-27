Правительство одобрило проект протокола по безопасности с Японией

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта протокола между правительствами России и Японии о внесении изменений в соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздушном пространстве, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабинета министров.

"Подписание протокола позволит сформировать условия для обеспечения более высокого уровня безопасности плавания российских и японских военных кораблей, полетов авиации в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных морей", — говорится в справке к документу.

Так, подписанным распоряжением принято соответствующее предложение Минобороны России.

Отмечается, что протоколом уточняется существующая нормативно-правовая база по обеспечению предсказуемости и безопасности действий экипажей военных кораблей и воздушных судов двух стран, связанных с плаванием кораблей за пределами территориальных вод и полетами воздушных судов в воздушном пространстве над ними.