Правительство одобрило проект протокола по безопасности с Японией

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта протокола между правительствами России и Японии о внесении изменений в соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздушном пространстве, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабинета министров.
Так, подписанным распоряжением принято соответствующее предложение Минобороны России.
Отмечается, что протоколом уточняется существующая нормативно-правовая база по обеспечению предсказуемости и безопасности действий экипажей военных кораблей и воздушных судов двух стран, связанных с плаванием кораблей за пределами территориальных вод и полетами воздушных судов в воздушном пространстве над ними.