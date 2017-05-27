В ГД предложили ужесточить санкции за игнорирование депутатских запросов

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Екатерина Кованова. Депутат ГД от партии "Родина" Алексей Журавлев предлагает ужесточить ответственность для тех, кто игнорирует депутатские запросы.

"В ближайшую неделю заседаний готовим проект поправки", — сказал Журавлев РИА Новости.

Депутат пояснил, что подобное решение было принято им, в том числе, в связи с его запросом главе Сбербанка Герману Грефу, в котором парламентарий просил разъяснить причины, по которым до настоящего времени банк не открыл отделения в Крыму и Севастополе. По словам депутата, ответ на запрос он не получил. РИА Новости не располагает комментарием Сбербанка.

Парламентарий обратил внимание, что действующее законодательство предусматривает необходимость безотлагательного ответа на депутатский запрос, а при необходимости получения дополнительных материалов — не позднее 30 дней со дня получения обращения.

"К большому сожалению, санкция за нарушение данного положения закона предусмотрена смехотворная – штраф в размере от одной до двух тысяч рублей… Поэтому буду вносить предложение об ужесточении наказания по этой статье", — заключил Журавлев.