В предварительном голосовании ЕР примут участие почти 2,3 тысячи человек

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Для участия в предварительном голосовании "Единой России" перед региональными выборами зарегистрировано почти 2,3 тысячи кандидатов, изначально документы подали более 2,5 тысяч человек, но не у всех оказались в порядке необходимые документы, сообщили в пресс-службе партии в пятницу.

Предварительное голосование ЕР пройдет 28 мая.

"Выдвижение и регистрация участников предварительного голосования проходило с 26 февраля по 2 мая 2017 года. Конкурс составляет 3,4 человека на место от количества зарегистрированных кандидатов. Всего был выдвинут 2 521 кандидат. Из них принимает участие в едином дне предварительного голосования – 2 292, поскольку некоторые вовремя не предоставили требуемый пакет документов, кто-то не выполнил требования об обязательном участии в дебатах", — рассказал секретарь генсовета партии Сергей Неверов.

Он напомнил, что всего будет работать 2017 счетных участков, где можно будет проголосовать за участников голосования.

"Я хочу обратиться к жителям регионов, где 28 мая состоится предварительное голосование: приходите 28 мая на участки для голосования и поддержите тех участников, которые этого достойны. Нам важно ваше мнение. По итогам предварительного голосования и будут сформированы списки партии "Единая Россия", — добавил парламентарий.