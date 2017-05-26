В ЕР прокомментировали идею административной амнистии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Административная амнистия, в случае ее объявления в России, может создать несправедливую ситуацию, когда те, кто добросовестно заплатил штрафы, окажутся в проигрыше перед неплательщиками; предложение нуждается в серьезном и тщательном изучении, считает первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Идея объявления амнистии к 100-летию Октябрьской революции была высказана членами СПЧ в среду на встрече с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Как сообщил Федотов РИА Новости по итогам встречи, правозащитники передали Кириенко соответствующую концептуальную записку. Председатель СПЧ подчеркнул, что Совет надеется на поддержку этой инициативы главой государства, правозащитники готовы подготовить проект постановления для внесения в Госдуму и предлагают впервые распространить амнистию также на административные правонарушения.

"Возможность такой амнистии есть. Но при этом надо соблюсти принцип справедливости: мы не должны создать такую ситуацию, когда те, кто добросовестно заплатил штрафы, окажется в проигрыше перед теми, кто штрафы не платил", — сказал Исаев журналистам в пятницу.

Он отметил, что у людей разное материальное положение и разные проблемы. "Поэтому вопрос нуждается в тщательном изучении", — отметил парламентарий.