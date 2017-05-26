В ЕР прокомментировали идею административной амнистии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Административная амнистия, в случае ее объявления в России, может создать несправедливую ситуацию, когда те, кто добросовестно заплатил штрафы, окажутся в проигрыше перед неплательщиками; предложение нуждается в серьезном и тщательном изучении, считает первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Возможность такой амнистии есть. Но при этом надо соблюсти принцип справедливости: мы не должны создать такую ситуацию, когда те, кто добросовестно заплатил штрафы, окажется в проигрыше перед теми, кто штрафы не платил", — сказал Исаев журналистам в пятницу.
Он отметил, что у людей разное материальное положение и разные проблемы. "Поэтому вопрос нуждается в тщательном изучении", — отметил парламентарий.