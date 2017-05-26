Путин и Макрон обсудят политические контакты стран и экономику

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудят в Париже не удовлетворяющее российскую сторону состояние двусторонних политических контактов и экономику, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он отметил, что не работают межправительственная комиссия, межпарламентская комиссия, совет сотрудничества по вопросам безопасности, функционирует лишь совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. Ушаков напомнил, что с французской стороны в этом совете ранее принимал участие Макрон, который был министром экономики; Москва рассчитывает, что новый французский лидер выберет из состава правительства сопредседателя совета.
"Состояние политических и торгово-экономических отношений, как мы считаем, будет обсуждаться, это важно с учетом предстоящего 1-3 июня Петербургского международного экономического форума, на этом форуме ожидается где-то 180 французских участников, в рамках форума запланирован бизнес-диалог "Россия-Франция" с участием ведущих бизнесменов наших стран", — добавил Ушаков.
Путин 29 мая встретится в Версале с Макроном, вступившим в президентские полномочия меньше двух недель назад.