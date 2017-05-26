Путин и Макрон обсудят политические контакты стран и экономику

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудят в Париже не удовлетворяющее российскую сторону состояние двусторонних политических контактов и экономику, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Мы исходим из того, что по двусторонке президенты пройдутся по состоянию политических контактов, которые российскую сторону не удовлетворяют: многие традиционные механизмы межгосударственного сотрудничества сейчас оказались свернуты", — сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что не работают межправительственная комиссия, межпарламентская комиссия, совет сотрудничества по вопросам безопасности, функционирует лишь совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. Ушаков напомнил, что с французской стороны в этом совете ранее принимал участие Макрон, который был министром экономики; Москва рассчитывает, что новый французский лидер выберет из состава правительства сопредседателя совета.

Ушаков подчеркнул, что Россия также не удовлетворена состоянием торгово-экономических отношений с Францией. "За последние три года товарооборот упал на 50%, и хотя в первом квартале текущего года наблюдался небольшой рост, но тенденция еще не развернута в положительную сторону. Надеемся, это будет предметом переговоров", — сказал он.

"Состояние политических и торгово-экономических отношений, как мы считаем, будет обсуждаться, это важно с учетом предстоящего 1-3 июня Петербургского международного экономического форума, на этом форуме ожидается где-то 180 французских участников, в рамках форума запланирован бизнес-диалог "Россия-Франция" с участием ведущих бизнесменов наших стран", — добавил Ушаков.

Путин 29 мая встретится в Версале с Макроном, вступившим в президентские полномочия меньше двух недель назад.