Путин продлит срок полномочий омбудсмена Титова

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин решил продлить срок полномочий Бориса Титова на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей.

"Вы уже занимаетесь не первый год этим. По сути дела, вы создали эту систему, этот институт, вместе с вашими помощниками. Даже перечисление тем и проблем, с которыми сталкиваются сегодня предприниматели и которыми вы занимаетесь, говорит о том, что эта работа востребована. У вас в конце июня заканчивается срок полномочий. Я вижу, как Вы с интересом сами это всё делаете, работаете с интересом. Думаю, правильно будет предложить вам продлить срок ваших полномочий, и я с удовольствием это сделаю", — сказал Путин на встрече с Титовым.

Тот согласился.

"С удовольствием принимаю это предложение, потому что для меня это очень интересная работа, и я буду делать все возможное, чтобы оправдать доверие, которое вы мне оказали", — сказал омбудсмен.

Титов занимает пост уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с июня 2012 года — с момента создания этой должности.