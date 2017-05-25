Лавров: соглашение по ВТС с Филиппинами находится на завершающей стадии

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Соглашение между Россией и Филиппинами по военно-техническому сотрудничеству находится в завершающей стадии подготовки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров перед встречей с министром иностранных дел Филиппин Алланом Питером Кайетано.
"Ну и, конечно, еще целый ряд очень важных документов находится на завершающей стадии подготовки, в том числе по вопросам военно-технического сотрудничества, взаимодействия между правоохранительными органами", — сказал Лавров.
В среду посол Филиппин в России Карлос Соррета сообщил, что Россия и Филиппиын подписали восемь соглашений. По его словам, среди подписанных соглашений программа по развитию туризма на 2017-2019 годы, меморандум по взаимопониманию в сфере сельского хозяйства, соглашение по сотрудничеству в сфере обороны, соглашение по сотрудничеству стран в сфере транспорта, протокол по сотрудничеству в сфере культуры, соглашение по развитию торговли и инвестиционному сотрудничеству, меморандум по развитию индустриального сотрудничества, а также соглашение с "Росатомом" по мирному атому.