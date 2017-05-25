Лавров: соглашение по ВТС с Филиппинами находится на завершающей стадии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано во время встречи в Москве. 25 мая 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано во время встречи в Москве. 25 мая 2017

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Соглашение между Россией и Филиппинами по военно-техническому сотрудничеству находится в завершающей стадии подготовки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров перед встречей с министром иностранных дел Филиппин Алланом Питером Кайетано.

По словам российского министра, между Россией и Филиппинами были подписаны в общей сложности девять документов. Лавров отметил, что речь идет о соглашении по сотрудничеству в области обороны, о меморандумах о взаимодействии в сферах атомной энергетики, торговли и инвестиций, промышленности, транспорта, культуры и искусства, программе действий по сотрудничеству в сфере туризма и о плане консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

"Ну и, конечно, еще целый ряд очень важных документов находится на завершающей стадии подготовки, в том числе по вопросам военно-технического сотрудничества, взаимодействия между правоохранительными органами", — сказал Лавров.

В среду посол Филиппин в России Карлос Соррета сообщил, что Россия и Филиппиын подписали восемь соглашений. По его словам, среди подписанных соглашений программа по развитию туризма на 2017-2019 годы, меморандум по взаимопониманию в сфере сельского хозяйства, соглашение по сотрудничеству в сфере обороны, соглашение по сотрудничеству стран в сфере транспорта, протокол по сотрудничеству в сфере культуры, соглашение по развитию торговли и инвестиционному сотрудничеству, меморандум по развитию индустриального сотрудничества, а также соглашение с "Росатомом" по мирному атому.