RT: в Думе предложили проверять чиновников за преступления их родственников

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предлагает проверять чиновников и крупных бизнесменов, если их близкие родственники грубо нарушили Уголовный или Административный кодексы, сообщается на сайте телеканала RT.

По его словам, зачастую нарушение закона чиновниками и крупными руководителями является причиной вызывающего поведения их родственников. Вострецов предлагает внести поправки в Налоговый кодекс и закон "О прокуратуре Российской Федерации", что даст прокурорам и их заместителям право проводить внеплановые проверки.

"Эта мера — некий сигнал представителям крупного бизнеса и чиновникам, чтобы они начали заниматься своими детьми и родственниками. Мы не должны ждать, пока они уже начнут кого-то убивать, станут реальной угрозой обществу", — приводит телеканал его слова.

Год назад сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров стал участником громкого скандала после того, как с друзьями устроил на Mercedes Gelandewagen "гонки" с полицией по улицам Москвы. Полицейская погоня за элитным внедорожником длилась несколько часов. Во время преследования водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД, неоднократно пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны.