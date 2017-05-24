Депутат заксобрания Приморья Андрейченко переходит на работу в Госдуму

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая — РИА Новости. Краевые парламентарии досрочно прекратили полномочия депутата законодательного собрания Приморья Андрея Андрейченко из-за его перехода в Госдуму, сообщает парламент региона.

Госдума в минувшую пятницу досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы от ЛДПР Василия Тарасюка в связи с его смертью. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев рассказал РИА Новости, что решением Высшего совета партии ставший вакантным мандат будет передан Андрейченко.

"Решение принято на основании личного заявления Андрея Андрейченко, избранного в 2016 году по единому избирательному округу в составе списка кандидатов в депутаты законодательного собрания Приморского края, выдвинутого приморским региональным отделением политической партии ЛДПР. Андрей Андрейченко продолжит законодательную деятельность в качестве депутата Государственной Думы от Приморского края", — говорится в сообщении парламента региона.

Освободившее место в краевом парламенте займет очередной представитель партийного списка, добавляет заксобрание.