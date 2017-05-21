В Минюсте прокомментировали назначение Гальперина уполномоченным при ЕСПЧ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Коллеги в Минюсте высоко ценят профессиональные качества замминистра Михаила Гальперина, назначенного на должность уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

"Блестящий профессионал, зарекомендовал себя как юрист высочайшего качества и не только по меркам государственной службы. Очень хороший организатор, умеющий правильно выстроить работу подразделений, подобрать кадры", — сказал РИА Новости статс-секретарь, замминистра юстиции Юрий Любимов, комментируя назначение.

Он подчеркнул, что назначение Гальперина на должность представителя РФ при Страсбургском суде считает хорошим решением и для страны, и для самого суда.

По отзыву коллег в министерстве, Гальперин всегда успешно справлялся с работой по разным направлениям деятельности ведомства. Он быстро адаптируется к любой ситуации, имеет опыт работы по международному направлению.

Гальперину 33 года. Он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "юриспруденция".

С 2004 года по 2009 год работал в ряде юридических фирм Санкт-Петербурга, а также в Санкт-Петербургском государственном университете.

С марта 2010 года по июнь 2011 года — начальник отдела регулирования и контроля в сфере исполнения судебных актов департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой, с июня 2011 года по сентябрь 2012 года — заместитель директора департамента международного права и сотрудничества, с сентября 2012 года по сентябрь 2015 года — директор департамента экономического законодательства Минюста России.

На должность заместителя министра юстиции был назначен в 2015 году. Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса, кандидат юридических наук. Награжден почетной грамотой президента РФ.

В пятницу стало известно, что президент назначил Гальперина уполномоченным РФ при Европейском Суде по правам человека — заместителем министра юстиции РФ. С августа 2008 года по март 2017 года этот пост занимал Георгий Матюшкин.