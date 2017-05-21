В Минюсте прокомментировали назначение Гальперина уполномоченным при ЕСПЧ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Коллеги в Минюсте высоко ценят профессиональные качества замминистра Михаила Гальперина, назначенного на должность уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Он подчеркнул, что назначение Гальперина на должность представителя РФ при Страсбургском суде считает хорошим решением и для страны, и для самого суда.
По отзыву коллег в министерстве, Гальперин всегда успешно справлялся с работой по разным направлениям деятельности ведомства. Он быстро адаптируется к любой ситуации, имеет опыт работы по международному направлению.
Гальперину 33 года. Он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "юриспруденция".
С 2004 года по 2009 год работал в ряде юридических фирм Санкт-Петербурга, а также в Санкт-Петербургском государственном университете.
С марта 2010 года по июнь 2011 года — начальник отдела регулирования и контроля в сфере исполнения судебных актов департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой, с июня 2011 года по сентябрь 2012 года — заместитель директора департамента международного права и сотрудничества, с сентября 2012 года по сентябрь 2015 года — директор департамента экономического законодательства Минюста России.
На должность заместителя министра юстиции был назначен в 2015 году. Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса, кандидат юридических наук. Награжден почетной грамотой президента РФ.
В пятницу стало известно, что президент назначил Гальперина уполномоченным РФ при Европейском Суде по правам человека — заместителем министра юстиции РФ. С августа 2008 года по март 2017 года этот пост занимал Георгий Матюшкин.