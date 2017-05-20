Новые механизмы голосования выгоднее для оппозиции, заявила глава ЦИК

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что новые механизмы голосования более выгодны оппозиции.

Сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков 3 марта внесли в Госдуму пакет законопроектов, направленных на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней власти, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и большую доступность избирательных участков. Законопроекты были приняты в первом чтении 12 апреля. Ко второму чтению законодательные инициативы были существенно доработаны, более детально прописана процедура голосования по месту фактического нахождения в день выборов взамен голосования по открепительным удостоверениям. В пятницу Дума приняла законопроекты во втором чтении.

"Тот законопроект, который принят во втором чтении, он больше выгоден оппозиции, чем партии власти, поскольку на порядок выводит систему общественно-политического контроля", — сказала Памфилова в интервью программе "Вести в субботу".