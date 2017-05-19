Госдума приняла в первом чтении проекты об отзыве гражданства у террористов

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Госдума приняла в пятницу в первом чтении пакет законопроектов, позволяющий отменять решения о приобретении российского гражданства теми, кто получил его по подложным документам либо с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера.

Законопроекты были внесены на рассмотрение Госдумы в апреле председателем палаты Вячеславом Володиным, лидерами четырех думских фракций – Владимиром Васильевым, Владимиром Жириновским, Геннадием Зюгановым и Сергеем Мироновым, вице-спикерами Иваном Мельниковым, Игорем Лебедевым и Ириной Яровой, а также главой комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым и его первым заместителем Михаилом Емельяновым.

В действующем законодательстве установлен ряд требований к иностранным гражданам и лицам без гражданства, желающим получить российское гражданство. Одно из них – обязанность соблюдать конституцию и законодательство РФ. При этом решение о приобретении российского гражданства подлежит отмене, если заявителем были представлены подложные документы или заведомо ложные сведения, что должно подтверждаться в судебном порядке.

Законопроектом устанавливается, что сообщение заведомо ложных сведений может заключаться в нарушении лицом обязательства соблюдать российское законодательство, если целью приобретения гражданства являлось осуществление деятельности против конституционного строя РФ. К таковой относится совершение преступления, приготовление, а также покушение на преступление террористической или экстремистской направленности. При этом вступивший в силу приговор суда за совершение указанных преступлений будет являться основанием для отмены решения о приобретения гражданства.