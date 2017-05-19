Путин проведет переговоры с президентом Филиппин

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 мая проведет переговоры с президентом Филиппин Родриго Дутерте, будет сделано совместное заявление и подписан ряд документов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать пятого мая состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте, который будет находиться в России с официальным визитом… Планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе встречи предполагается обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам с акцентом на вопросы обеспечения стабильности и безопасности в АТР.

"По итогам визита ожидается принятие совместного заявления, а также подписание ряда двусторонних документов", — добавляется в пресс-релизе.